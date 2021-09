Genoa: Ballardini, col Cagliari sarà gara molto combattuta

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - Dopo due sconfitte con Inter e Napoli, il Genoa cerca punti a Cagliari in una sfida che per l'allenatore Davide Ballardini "sarà sicuramente una gara bella e molto combattuta". "Sia noi che loro abbiamo giocatori di valore e quindi mi aspetto un match equilibrato con buoni contenuti tecnici in campo" ha detto il tecnico ai canali ufficiali del Genoa.

"Ho visto un Genoa che sta bene. Abbiamo lavorato tanto con e senza la palla, per portare in una buona condizione i ragazzi che sono arrivati qui da poco". Pronti anche i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali: "Sono tornati bene, nonostante i tanti viaggi. Alcuni ne hanno fatti diversi, ma molti sono ragazzi che hanno giocato nelle Under 21 o Under 20 e quindi hanno un'età per la quale fanno presto a recuperare".

Applausi per il portiere Sirigu che ha indossato la fascia da capitano in Nazionale nella gara con la Lituania: "E' un onore e una responsabilità avere un uomo e giocatore così, ti dà forza".

Tra i nuovi "Vasquez è da più tempo qui con noi e sta davvero migliorando molto. Gli altri sono in una buona condizione. Anche se non al meglio. Qualcuno potrebbe scendere in campo a Cagliari anche se non è al top" ha concluso l'allenatore. (ANSA).