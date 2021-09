Covid: 98 casi in Liguria, morta donna di 91 anni

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - La Liguria registra oggi 98 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 2788 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4990 tamponi antigenici rapidi. Di questi 18 sono a Imperia, 19 a Savona, 32 a Genova, 11 nel Tigullio e 18 alla Spezia. Si registra anche un decesso, una donna di 91 anni morta in ospedale alla Spezia.

Negli ospedali ci sono 91 ricoverati, uno in meno di ieri, di cui 9 in terapia intensiva. I guariti sono 117, in isolamento domiciliare ci sono 18 persone. (ANSA).