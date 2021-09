Sfonda casello Nervi per sfuggire all'alt, denunciato minore

Prende l'auto noleggiata da un amico e a folle velocità distrugge barriere del casello di Genova Nervi per scappare al controllo dei carabinieri. Nei guai è finito un minorenne lombardo in vacanza a Rapallo. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzino era a bordo di una Bmw quando una pattuglia gli ha intimato l'alt. Invece di fermarsi ha accelerato per scappare. A tutta velocità si è lanciato verso Genova. Al casello di Nervi ha sfondato le barriere per continuare la fuga nelle via delle città. Dopo essere rientrato in autostrada e avere percosso 70 chilometri è rientrato al casello di Chiavari dove è stato poi fermato sul lungomare. Il minore è stato denunciato per resistenza e danneggiamento.