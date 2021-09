Scuola: Cavo, grazie a risorse assegnate 90% di cattedre

Il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19" per l'anno scolastico 2021-2022 ha assegnato alla Liguria 8,3 milioni di euro per l'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico. Per quanto riguarda invece il potenziamento dell'organico alla Regione vanno 11,4 milioni di euro, per i lavori di edilizia leggera 7,2 milioni di euro, per gli affitti e noleggi circa 1,3 milioni. Lo ricorda in una nota la Regione in vista della ripresa della scuola.

"Il sistema della scuola ligure ha avuto finanziamenti importanti sull'organico di diritto con 136 cattedre nonostante il calo demografico della popolazione studentesca di circa 2mila unità - dichiara l'assessore regionale alla Scuola Ilaria Cavo -. A questi si sono aggiunti i finanziamenti sull'organico aggiuntivo, pari a 11,4 milioni di euro premianti per il fatto che la nostra scuola lo scorso anno ha speso per oltre l'85% le risorse assegnate per l'organico covid. Parliamo dunque di risorse finanziarie significative che si traducono in assegnazione di unità di docenti e di risorse per il mondo della scuola con l'obiettivo di ottemperare alle esigenze dell'avvio di questo anno scolastico che, grazie anche all' informatizzazione del sistema, parte con il 90% delle cattedre già assegnate e quindi con un assetto quasi definitivo. Si tratta di un segnale importante per una scuola che riapre in presenza al 100% e lo fa con uno schema chiaro di funzionamento".

Sul fronte del piano trasporti "abbiamo fatto un grande lavoro con i tavoli prefettizi per programmare per tempo la ripartenza e con l'obiettivo, raggiunto da tutto il sistema, di avere la doppia fascia di ingresso, laddove è stata decisa, mai superiore all'ora. Monitoreremo che il servizio funzioni adeguatamente, pronti ad apportare eventuali correzioni non appena si rendesse necessario", conclude l'assessore ai Trasporti Gianni Berrino.