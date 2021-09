Mamma con bambino rapinata con coltello in garage

Una giovane donna è stata rapinata da un uomo armato di coltello e con il volto travisato da una mascherina anti covid, verso le 21 di ieri, mentre stava salendo in ascensore, nel proprio condominio, in zona lungo Roya Girolamo Rossi a Ventimiglia. La donna, che aveva con sé il figlioletto di circa tre anni, è stata aggredita, dopo essere entrata nell'autorimessa sotterranea, dalla quale si possono raggiungere le abitazioni. Il malvivente, che dalla descrizione sarebbe straniero, le avrebbe mostrato la lama gridandole "money, money". La donna, non avendo soldi a portata di mano, l'ha fatto salire in ascensore, è entrata in casa, ha preso dei soldi, alcune centinaia di euro pronte per pagare l'affitto, e glieli ha consegnati. L'aggressore è quindi scappato. Sul caso indagano i carabinieri che hanno già acquisito i filmati delle telecamere della zona e stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la vicenda. Il marito, che è entrato in casa pochi istanti dopo, avrebbe visto scendere dalle scale il malvivente, ignaro però di quanto fosse appena accaduto.