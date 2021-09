In Liguria nascerà 'catasto' vigneti storici ed eroici

In Liguria nascerà un 'catasto' dei vigneti storici ed eroici per favorire interventi di recupero e salvaguardia della produzione vitivinicola autoctona.

Lo comunica il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all'Agricoltura Alessandro Piana rispondendo a un'interpellanza del consigliere Davide Natale (Pd-Articolo Uno) stamani nel primo Consiglio regionale dopo la pausa estiva. L'obiettivo è valorizzare produzioni storiche come il vermentino dei Colli di Luni oppure portate avanti in aree di particolare pregio paesaggistico come nelle Cinque Terre.

"Dal 2022 ci aspettiamo risorse da parte dei Ministeri competenenti per rilanciare i vigneti storici ed eroici in Liguria, perciò li individueremo nel corso dei prossimi mesi per pubblicare un bando nel 2022 - annuncia Piana -. L'obiettivo è finanziare interventi di ristrutturazione dei vigneti, di difesa del suolo, a favore dell'utilizzo di vitigni autoctoni, dell'attuazione di interventi promozionali e valorizzazione come la creazione di un marchio identificativo nazionale".