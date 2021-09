Covid: in Liguria 131 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - Ci sono 131 nuovi positivi al covid in Liguria, dopo 3.241 tamponi molecolari e 3.608 antigenici rapidi. Cala di una unità il numero degli ospedalizzati (92), con 9 malati (+1 rispetto a ieri) ricoverati in terapia intensiva. Non si registrano altre vittime. Il numero dei positivi totali cala di 26 a 2.937, mentre scende di 21 unità quello delle persone in isolamento domiciliare.

Rispetto ai nuovi contagi, sono stati segnalati 25 in Asl1 (Imperia), 22 in Asl2 (Savona), 52 in Asl3 (Genova), 4 in Asl4 (Chiavari) e 21 in Asl5 (La Spezia). 7 non sono residenti in Liguria Sono 2.059.144 i vaccini somministrati, pari all'86% di quelli consegnati. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.525 vaccini mRna e 100 a vettore virale, per un totale di 6.625 vaccinazioni. Hanno raggiunto le 821.990 vaccinazioni le seconde dosi con Pfizer o Moderna, mentre sono 143.037 quelle AstraZeneca. (ANSA).