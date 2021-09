Samp: Caputo-Quagliarella coppia gol, insieme 100 dal 2018

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Domenica con l'Inter sarà il debutto ufficiale della nuova coppia del gol della Sampdoria composta da Fabio Quagliarella e da Francesco Caputo appena prelevato dal Sassuolo. E c'è una statistica interessante, a partire dal 2018/19 Caputo e Quagliarella sono due dei tre giocatori italiani che hanno segnato più gol in Serie A, rispettivamente 48 e 50 - davanti a loro, soltanto Ciro Immobile con 75 reti. Intanto la prossima sarà la 400ª presenza in Serie A di Antonio Candreva; a partire dal suo esordio nel torneo (27 gennaio 2008), solo un calciatore di movimento ha tagliato questo traguardo nel massimo campionato italiano: proprio il compagno di squadra Quagliarella con 410 presenze. E con l'Inter sarà una sfida particolare per Candreva che ha giocato con i nerazzurri dal 2016 al 2020: "Io posso solo parlarne bene: ha una grande società, grandissimi tifosi, mi sono trovato benissimo e sono stati anni bellissimi. L'Inter è campione d'Italia, una grandissima squadra che si sta riproponendo ad altissimi livelli anche se si sono giocate solo due giornate di Serie A, ma è la formazione favorita per la vittoria del campionato", ha detto a Sky Sport 24. (ANSA).