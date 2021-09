Alluvione Genova:Vincenzi, sono pronta ma processo sbagliato

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - "Sono pronta a fare quello che dovrò fare. Sono una persona ligia, ma siamo in un Paese libero dove le sentenze si rispettano ma si possono anche commentare e per me il mio processo è sbagliato e non ha portato a nulla".

Così l'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi all'uscita dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza che entro domani deciderà sull'affidamento ai servizi sociali.

Il sostituto procuratore generale ha dato parere favorevole per la messa alla prova. L'ex primo cittadino era stata condannata in primo e secondo grado a 5 anni, per disastro e omicidio colposo plurimo e falso, ma la Cassazione aveva rinviato a un processo bis di secondo grado per ricalcolare le pene. In appello aveva patteggiato una pena di tre anni evitando così il carcere.

"Per me è un sollievo - ha sottolineato Vincenzi, accompagnata dal suo avvocato Stefano Savi - perché inizia una fase meno dolorosa Il pensiero va sempre ai morti a cui non si può certo rimediare e non si possono risarcire. Il mio processo però l'ho sempre considerato sbagliato". L'ex sindaco, infatti, ha presentato ricorso anche alla Cedu.

"Da adesso fino al 2024 conterò i giorni che mancano per diventare una persona libera che non ha più pendenze con lo Stato e questo mi dà coraggio perché ho sempre lavorato per l'amministrazione pubblica. L'unico dolore è quello per un processo che non ha dato giustizia alle vittime, ai loro parenti e alla città".

"Faccio un appello ai sindaci perché si faccia una maggiore chiarezza sulla protezione civile, che sia chiara la catena di comando e quali sono gli elementi in cui la macchina si incaglia. Ma in questi processi, come il mio, si muore dentro e non si impara nulla, non migliora nulla". (ANSA).