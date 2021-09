Superbonus: Liguria terz'ultima in Italia per interventi

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Dal primo luglio al 31 agosto 2021 la Liguria è passata da 232 a 356 interventi di efficientamento energetico degli edifici effettuati o in corso attraverso il superbonus al 110% e da un ammontare corrispondente di 35 milioni di euro di lavori a 53 milioni (di cui 33 già realizzati), ma nonostante il boom del più 53% dei cantieri la Regione continua a essere al terz'ultimo posto in Italia nella graduatoria delle Regioni che hanno usufruito del superbonus, seguita solo da Molise e Valle D'Aosta. E' il quadro emerso dai dati Enea-Mise analizzati durante la presentazione di un accordo tra Ance Liguria e Banca Carige per favorire l'accesso alla detrazione fiscale.

Al momento in Liguria sono 65 i condomini che hanno beneficiato del superbonus, 174 gli edifici unifamiliari e 117 le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. L'investimento medio per la riqualificazione energetica dei condomini in Liguria è stato di 403 mila euro, degli edifici unifamiliari 97 mila e delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti 84 mila euro. La percentuale riferita ai condomini è in aumento anche se costituisce ancora il 13% a livello italiano (era il 7,3% agli inizi di febbraio) e il 18% in Liguria, una quota più bassa rispetto a quella registrata per gli edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti. (ANSA).