Covid: lettera con minacce di morte a Toti

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Una lettera con minacce di morte è stata ricevuta dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La missiva è stata recapitato negli uffici della Regione.

"Toti ti auguriamo la morte peggiore a te e ai tuo familiari", è scritto nella lettera. A rende noto l'episodio è stato lo stesso governatore postando su Facebook la foto della lettera. Toti ha accompagnato la foto con la frase "Una minaccia al giorno NON vi leva Toti di torno". E' possibile che la minaccia venga da chi è contrario alla vaccinazione, mentre il presidente la sostiene fortemente come unica via per la lotta al covid. Due giorni fa, a Spotorno, dove Toti era impegnato in tour politico, alcune uova erano state lanciate da no vax contro la sua auto privata mentre lui non era presente. Sulle minacce ricevute dal governatore è già aperta una inchiesta in procura a Genova.

Digos e Polizia postale indagano soprattutto su quelle avvenute sulle chat di Telegram. A Toti era stato scritto "Il prossimo della lista sei tu", "Farti fuori è poco", "Al muro anche lui" e "Tu verrai ammazzato". (ANSA).