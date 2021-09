Anni di botte e vessazioni a moglie, arrestato anziano

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Per anni ha picchiato e vessato la moglie, facendola vivere nel terrore. L'uomo, pensionato di 70 anni, è stato arrestato ieri dai carabinieri di Chiavari in esecuzione di una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Genova.

L'ultimo episodio alcuni giorni fa quando l'anziano ha picchiato di nuovo la moglie procurandole numerose lesioni. A quel punto è scattato il codice rosso, la procedura d'urgenza per i reati di genere, e sono scattate le manette. Dalle indagini è emerso che la donna veniva sottoposta da anni a vessazioni psicologiche e ad aggressioni fisiche. (ANSA).