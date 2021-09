Senza Green pass non vuol scendere da bus, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - Si è aggrappato ai sedili del bus pur di non scendere anche se era senza Green pass. Nei guai sono finiti due marocchini di 19 e 33 anni accusati di interruzione di pubblico servizio e uno anche di resistenza. È successo ieri pomeriggio. I due sono saliti a bordo del Flixbus diretto a Roma. Quando l'autista ha chiesto loro di mostrare il certificato verde hanno detto di non averlo. A quel punto il dipendente ha detto loro di scendere ma i due si sono posizionati in fondo all'autobus. L'autista ha chiamato la polizia e quando gli agenti sono arrivati uno dei due è sceso mentre l'altro si è aggrappato al sedile dicendo di non volere scendere. Solo dopo mezz'ora i poliziotti sono riusciti a fare ripartire il bus. (ANSA).