Genova celebra la Vespa con il GenoVespa day

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - Il 23 aprile Genova celebrerà, oltre che la bandiera di Genova, anche il 'Genova Vespa day' o GenoVespa day, giornata ufficiale per celebrare lo scooter più famoso al mondo. E' stata infatti approvata oggi dal Consiglio comunale di Genova la mozione del capogruppo di Forza Italia Mario Mascia, condivisa dai consiglieri azzurri Guido Grillo e Stefano Costa e dagli altri capigruppo della maggioranza, mozione che impegna la giunta comunale "a istituire il Genova Vespa Day o GenoVESPA per il giorno 23 aprile di ogni anno, con l'organizzazione, anche in collaborazione con i Vespa Club genovesi, di raduni ad hoc di vespisti sul territorio comunale e con la promozione di tutte le iniziative collaterali di propria competenza" come "convegni ed eventi atti a conservarne la memoria storica".

"I vespisti di tutto il mondo - ha commentato Mascia, che è anche l'ideatore della Festa della Bandiera di Genova - il 23 aprile di ogni anno potranno sentirsi cittadini onorari di Genova, venendo qui a festeggiare anche il vessillo con la Croce Rossa di San Giorgio che da sempre appartiene a Genova, patria della Vespa". (ANSA).