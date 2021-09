Covid: Toti, incidenza scesa a 57 casi ogni 100 mila abitanti

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - "La diffusione del Covid sembra essersi stabilizzata in Liguria, dove calano i numeri relativi sia all'incidenza sia ai ricoveri, mentre la campagna vaccinale prosegue". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti.

Per quanto riguarda l'incidenza cumulativa settimanale di casi positivi, nell'ultima settimana è sensibilmente calata a livello regionale, passando dai 72 casi ogni 100 mila abitanti del 31 agosto ai 57 casi odierni (86 nello spezzino, 76 nell'imperiese, 41 nel savonese e 40 nell'area genovese).

Il presidente ricorda che al San Martino sono state ricoverate nel fine settimana quattro persone tra i 50 e i 60 anni, tutti non vaccinati di cui uno è stato trasferito in terapia intensiva. "Questa fascia di età rimane quella su cui dobbiamo insistere maggiormente, perché in caso di contagio è più a rischio di ospedalizzazioni con conseguenze anche molto gravi", dice Toti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale ad oggi il 78,39% dei liguri over 12 ha avuto almeno una dose, il 68,65% ne ha avute due. (ANSA).