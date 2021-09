Incendi: rogo in boschi nel savonese, case a rischio

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata a Cisano Sul Neva (Savona), in frazione Cenesi.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito due forti esplosioni provenire dall'area in fiamme. A favorire il propagarsi del fuoco è il vento, che sta ostacolando il lavoro dei vigili del fuoco. Diverse abitazioni rischiano di essere raggiunte dalle fiamme La colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza e sulla strada sono stati istituiti posti di blocco per impedire agli automobilisti di raggiungere la zona. Sul posto stanno operando diverse squadre di terra, due elicotteri e un canadair. La Regione ha chiesto l'intervento di un secondo Canadair. L'incendio interessa il monte Piccaro. La situazione è seguita dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e dal vicesindaco di Cisano sul Neva.

L'intervento di un secondo canadair in supporto ai due elicotteri e al canadair già operante sta contribuendo al miglioramento della situazione sul versante di Cenesi. Preoccupa, però, il vento che sta spingendo le fiamme verso Cisano sul Neva, tanto che i vigili del fuoco stanno utilizzando anche alcuni droni per capire la posizione e l'entità dei vari focolai.

È salito a cinque il numero dei mezzi aerei in azione per contenere il vasto incendio divampato questa mattina a Cisano sul Neva, nel savonese. Sul posto stanno operando due elicotteri regionali dell'antincendio boschivo e tre canadair. Proseguono anche gli interventi da terra da parte dei vigili del fuoco e dai volontari dell'antincendio boschivo, in particolare a difesa delle abitazioni e del canile in località Cenesi. Una famiglia è stata sfollata in via precauzionale.