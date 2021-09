Il Tigullio festeggia partigiano Bisagno a 100 anni nascita

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - A cento anni dalla nascita, il 17 settembre 1921, di Aldo Gastaldi, il partigiano Bisagno, il Coordinamento Anpi del Tigullio in collaborazione con i Comuni di Chiavari e di San Colombano Certenoli promuovono una serie di celebrazioni per ricordarne la figura. Lo annuncia una nota.

Diverse le iniziative, a partire da mercoledì 8 settembre, con una cerimonia alle caserme di Caperana (ore 10) e, tra gli altri, un intervento di Mino Ronzitti, presidente dell'Istituto ligure storia della Resistenza. Un incontro con Luca Borzani e Giorgio Getto Viarengo si terrà nei locali Wylab in via Gagliardo (alle 17) dove è stata allestita la mostra fotografica sulla nascita della Resistenza. Venerdì 10 settembre nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, dove il vescovo Giampio Devasini celebrerà una messa (alle 8.30). Nel dicembre 2019 la Chiesa genovese ha avviato il processo di beatificazione di Gastaldi.

Venerdì 17 settembre, il giorno del centenario della nascita di Aldo Gastaldi, alle 10 prenderà vita il Ritorno al Casone dello Stecca, un raduno degli antifascisti del Tigullio nel luogo simbolo della Resistenza in Liguria per ripercorrere insieme il senso e l'attualità di quella scelta. Nel pomeriggio a Chiavari (alle 16) in programma la Visita alla lapide (restaurata dal Comune) posta alle spalle di piazza Fenice, che ricorda il punto in cui Bisagno nascose le prime armi, e l'inaugurazione della bacheca esplicativa collocata sulla piazza.

Alle 17.30, nel giardino di Palazzo Rocca, si terrà la manifestazione conclusiva, "Buon compleanno Comandante! I ragazzi raccontano", proposta da Anpi e Comune di Chiavari in collaborazione con il Comitato promotore di cui fanno parte rappresentanti delle Chiese cattolica, protestante, ebraica e della comunità musulmana, Anpi Provinciale di Genova e Coordinamento Anpi del Tigullio, segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil, Società Economica, Cai di Chiavari, associazione Entella nel cuore, istituti scolastici cittadini e Istituto ligure di storia della resistenza. (ANSA).