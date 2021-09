Covid: in Liguria calano i positivi, aumentano ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - Continua a ridursi il numero dei positivi al covid in Liguria: sono 3035, 23 in meno rispetto a ieri. Aumenta, anche se di poche unità, il numero degli ospedalizzati, ed è il secondo giorno consecutivo: sono 83, 3 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i nuovi ricoverati c'è un paziente in età pediatrica al Gaslini.Tra questi malati 9 sono in terapia intensiva, ieri erano 8.

I nuovi contagiati sono 52, emersi da 2201 tamponi (1204 molecolari, 997 test rapidi). Il tasso di positività è del 2,36%, mentre a livello nazionale è 2,5%. I nuovi casi sono stati accertati 26 a nell'area di Genova, 17 nello Spezzino, 6 nell'Imperiese, 3 nel Savonese. I guariti sono 75 per un totale di 103.151. Non ci sono stati decessi: da inizio pandemia i morti sono 4.387.

In isolamento domiciliare ci sono 1925 persone, 67 in meno rispetto a ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1709, erano 1610.

Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 5430. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 944.453. I vaccini consegnati sono 2.291.893, quelli somministrati 2.028.282, l'88% (ANSA).