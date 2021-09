Si spacca acquedotto nell'imperiese, acqua e detriti su A10

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5 di questa mattina in via Vincenzo Rossi, a Bordighera (Imperia), per la rottura di un tratto dell'acquedotto principale che ha provocato un'ingente fuoriuscita di acqua, causando l'allagamento non solo di via Rossi, ma anche di una corsia della vicina autostrada A10 Genova-Savona-Ventimiglia, invasa da acqua e detriti tanto da rendere necessaria la chiusura temporanea per evitare possibili incidenti. I vigili del fuoco hanno deviato il corso d'acqua per cercare di limitare i danni in attesa dell'arrivo dei tecnici.

