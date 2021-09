Covid: in Liguria 109 contagi, nessun nuovo decesso

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - Ci sono 109 nuovi casi di covid in Liguria, emersi dopo 2.347 tamponi molecolari e 3.677 test antigenici rapidi. Il totale dei positivi si riduce di 89 unità a 3.058. Risalgono di misura i ricoverati, oggi sono 80, con 8 persone in terapia intensiva (ieri erano 10). Nessun nuovo decesso.

Rispetto al luogo del contagio sono stati registrati a Imperia (Asl 1) 16 casi, a Savona (Asl 2) 23 casi, a Genova (Asl 3) 41 casi, a Chiavari 10 in Asl 4 e 19 a La Spezia in Asl 5.

Rispetto al piano vaccinale sono state somministrate 2.022.711 dosi, pari all'88% delle 2.291.894 dosi consegnate. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 1.067 vaccini Comirnaty e Moderna (797.982 le seconde dosi di vaccini mRna dall'inizio). 1 vaccino AstraZeneca o Johnson (con 142.628 seconde dosi di vaccini a vettore virale). Sono quindi 1.068 i vaccini fatti in Liguria nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della campagna vaccinale 940.610 liguri hanno ricevuto due dosi di vaccino.

(ANSA).