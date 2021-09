Cantieri autostrade: ancora chiusa galleria A10, code di chilometri

(ANSA) - GENOVA, 04 SET - E' ancora chiusa la galleria Ranco, in A10, tra Albisola e Savona, dove sono in corso lavori di ammodernamento. Al momento, poco prima della 9, sono segnalati 6 km di coda. Ieri gli incolonnamenti avevano raggiunto i 16 km. L'apertura del tunnel era slittata rispetto all'orario ordinario, previsto alle 14.00 di ogni venerdì per la sospensione dei lavori garantita durante i weekend, a seguito di un imprevisto tecnico verificatosi su un nuovo concio.

A seguito di approfondite verifiche tecniche compiute ieri da specializzati progettisti esterni a Aspi, "è stata programmata per questa mattina una riunione per condividere con i tecnici del Mims e del Politecnico di Torino gli esiti degli esami eseguiti nella galleria Ranco e necessari per stabilire la riapertura del tratto tra Albisola e Savona in A10, su due corsie per senso di marcia". Lo fa sapere Autostrade per l'Italia.

"Le puntuali rilevazioni effettuate e le possibili soluzioni tecniche individuate dagli esperti esterni verranno condivise e valutate dal tavolo odierno per poter stabilire la riapertura al transito del fornice nel fine settimana. (ANSA).