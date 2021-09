Genoa sconfitto in amichevole dall'Alessandria

(ANSA) - GENOVA, 04 SET - Genoa sconfitto 3-2 nell'amichevole disputata nel pomeriggio al Moccagatta di Alessandria dai padroni di casa, compagine di serie B. Partenza da incubo per i rossoblù, come già accaduto anche nella sfida ufficiale di Coppa Italia contro il Perugia poi rimontato, con i Grigi in vantaggio al 4' con Corazza bravo a sfruttare un errore di Maksimovic, uno dei tanti volti nuovi arrivati a fine mercato martedì scorso e schierati tutti in campo dal tecnico Ballardini proprio per vederli all'opera in una gara vera, escluso l'infortunato Vasquez.

Dieci minuti ed ecco il raddoppio con Palombi autore al 20' anche della terza rete. Sotto di tre gol i rossoblù si sono svegliati, pur mostrando ancora di essere molto indietro sul fronte dell'armonia e dei sincronismi, accorciando le distanze con Criscito su rigore assegnato per fallo su Caicedo.

Nella ripresa Ballardini, che aveva schierato il Genoa inizialmente con il 3-5-2 e con Maksimovic, Caicedo, Fares e Torué, gli ultimi acquisti, tutti titolari, ha cambiato 8/11 della formazione iniziale passando dopo pochi minuti al 4-3-3 e andando a segno per il 2-3 con Destro, oltre a colpire un palo con Kallon, ma senza riuscire a completare la rimonta. (ANSA).