Genova, polizia locale e Asl chiudono due attività alimentari

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - La polizia locale di Genova dopo un controllo con personale Asl3 ha chiuso due attività di artigianato alimentare in via Pré e in via del Pontenuovo a Genova.

In via Pré l'attività è stata sanzionata per un totale di 16.400 euro. Effettuava commercio in sede fissa senza autorizzazione, e non rispettava le norme Covid. Altre sanzioni hanno riguardato le omesse indicazioni degli allergeni, l'esalazione di fumi, l'omessa esposizione del cartello con gli orari di apertura e chiusura. La Asl ha constatato mancanza della documentazione Haccp oltre alla scarsa pulizia pulizia dei frigoriferi. Tra l'altro, sono state rilevate incrostazioni sulle griglie del piano di cottura, alimenti conservati in sacchetti della spesa appoggiati sul pavimento. Presenti numerose mosche e bevande senza alcuna indicazione. Le merci poste in vendita sono state distrutte nell'immediato.

L'esercizio di artigianato alimentare di via del Pontenuovo è stato sanzionato per un totale di 5.573 euro per: omesse indicazioni allergeni, mancato rispetto delle normative Covid, occupazione suolo eccedente i limiti dell'autorizzazione concessa. Sono state rilevate videocamere che riprendevano clienti, avventori e dipendenti senza la liberatoria di questi ultimi (una segnalazione è stata fatta anche all'Ispettorato del Lavoro). La Asl ha constatato la scarsa pulizia, con accumuli di sporcizia, varie incrostazioni e presenza di unto e residui alimentari su più superfici. Trovati in una vaschetta in plastica alcuni pesci crudi e nelle immediate vicinanze gli strofinacci per la pulizia oltre ai detersivi, con rischio di contaminazione. Gli alimenti surgelati erano conservati senza che fosse indicata la data di scadenza. Il congelatore presentava colamenti congelati. Sono stati individuati nel congelatore alimenti non identificati in alcun modo. La cappa di aspirazione presentava colamenti di grasso atti a contaminare gli alimenti che venivano prodotti al di sotto. (ANSA).