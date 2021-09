Genova, prorogata ordinanza anti alcol nel centro storico

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - Prosegue fino al primo settembre 2022 il divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche in tutta l'area del Centro storico di Genova ogni giorno, dalle ore 00.00 alle ore 7.00. La proroga dell'ordinanza sindacale anti alcol, già in vigore dal 12 giugno 2021, è stata proposta dagli assessori al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi, Centro Storico, Paola Bordilli, e dell'Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione Giorgio Viale per tutelare la salute pubblica e arginare gli episodi di degrado connessi al consumo smodato di bevande alcoliche. L'inosservanza delle disposizioni previste comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. Lo annuncia il Comune. (ANSA).