Genova, potenziata centrale operativa della polizia locale

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e dell'assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Giorgio Viale, la scheda progettuale per il rinnovo e il potenziamento della centrale operativa della polizia locale e quelle per la riqualificazione di via Sampierdarena e di via Gualco. Si tratta di interventi, per un totale di 2.352.870 euro, che saranno realizzati grazie all'adesione al Fondo istituito dal Ministero dell'Interno in materia di Sicurezza, rifinanziato per il triennio 2021-23. Le schede progettuali dovranno essere trasmesse alla Prefettura per l'iter che darà accesso alle somme.

Il primo intervento sulla centrale operativa della polizia locale comporterà la realizzazione di una rete digitale Dmr in grado di garantire, sia alla polizia locale che alla protezione civile, standard evoluti di comunicazione, una capillare copertura su tutta la città e una pronta geolocalizzazione delle pattuglie che assicurerà in questo modo una più immediata capacità di intervento e di coordinamento delle forze in campo.

La risistemazione di via Sampierdarena, per uno stanziamento totale di 1.279.900, porterà alla realizzazione di una nuova mobilità sostenibile nell'ambito del progetto 'assi di forza', con la relativa riqualificazione degli spazi urbani, dei marciapiedi e delle aree di verde pubblico. Previsti, tra gli altri interventi, una corsia per il Trasporto pubblico locale con il necessario ripensamento della viabilità della via, e poi una pista ciclabile, il rifacimento e allargamento dei marciapiedi, l'inserimento di verde urbano e un sistema di videocamere di sorveglianza, oltre al potenziamento della pubblica illuminazione.

La riqualificazione urbana di via Gualco per 530mila euro prevede il rifacimento di raccolta delle acque bianche, l'asfaltatura e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di un impianto di videosorveglianza.

