Covid: falsi certificati per traghetti, denunciato vigilante

(ANSA) - GENOVA, 3 SET - Forniva falsi certificati di tamponi negativi al Covid ai passeggeri che dovevano imbarcarsi sul traghetto da Genova. Nei guai è finito un addetto alla vigilanza del terminal e pure il passeggero che ha acquistato il documento falso. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia di frontiera. Secondo quanto ricostruito, il passeggero era stato respinto all'imbarco per il Marocco perché senza certificazione pur avendo un regolare e recente Green pass. Per i viaggi verso il Nord Africa, infatti, è richiesto oltre al green pass anche il certificato di negatività al tampone entro le 48 ore. L'uomo non si è perso d'animo e si è rivolto al vigilante dandogli 40 euro. Dopo pochi minuti l'addetto gli ha consegnato un foglio che certificava la negatività al Covid. Il passeggero a quel punto si è ripresentato all'imbarco dove però è scattata la chiamata alla polizia. I due sono accusati di corruzione di incaricato di pubblico servizio e falso materiale (ANSA).