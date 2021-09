Cantieri autostrade: nel Savonese 16 km di coda

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - Ha raggiunto i 16 km la coda che si è formata in A10, la Genova - Savona, tra Arenzano e Savona. Nel tratto è stata rinviata la chiusura di un cantiere a causa di un imprevisto tecnico a uno dei conci in corso di installazione nella galleria Ranco, tra Albisola e Savona, dove sono in corso lavori per ristrutturare il tunnel. La riapertura al traffico sulle due corsie era prevista per le 14, ora in quel tratto si viaggia su una carreggiata in doppio senso di marcia. Autostrade per l'Italia ha predisposto, già da questa mattina, una assistenza ai viaggiatori. Sul posto è stato potenziato il numero di squadre per il soccorso meccanico e sono in servizio 20 persone che si occupano anche dell'assistenza ai viaggiatori fornendo loro bottigliette d'acqua. A loro spetta anche verificare la corretta percorribilità del tratto.

Regione Liguria ha seguito da vicino il caso della galleria Ranco in A10 ed ha fatto pressing per sollecitare la riapertura della carreggiata. I tecnici del concessionario Aspi e quelli del ministero sono stati frequentemente in contatto. E' in atto una valutazione dell'intervento compiuto per capire se i lavori svolti hanno raggiunto un grado di sicurezza tale da permettere la riapertura della galleria.