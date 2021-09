A Santa Margherita una settimana su inclusione e accoglienza

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 03 SET - Santa Margherita Ligure, comune Bandiera Lilla, si prepara ad ospitare la Manifestazione Superba - Superando Barriere, un progetto di interscambio giovanile promosso da A.I.FO. in Italia. Il progetto consiste in uno scambio giovanile focalizzato sui temi dell'inclusione, dell'accoglienza e della cooperazione inclusiva attraverso una serie di tavole rotonde, incontri, eventi pubblici.

Vi parteciperanno una trentina circa di persone provenienti da Italia, Spagna, Francia e Belgio, tra le quali 9 con disabilità e 13 di origine migrante.

Ieri l'Assessore Beatrice Tassara con Valentina Pescetti referente del progetto A.I.FO. nazionale, Francesca Casassa Vigna, membro del Consiglio di Amministrazione A.I.FO.

nazionale, Antonio Cucco presidente dell'Associazione Paratetraplegici Liguria, Carmen Cacopardo, presidente del Gruppo A.I.FO. di Santa Margherita Ligure e Marina Marchetti, responsabile della Biblioteca Comunale - luogo che ha sempre accolto le iniziative A.I.FO. - hanno visitato le location dove si svolgerà l'evento, in programma nella nostra città dal 29 settembre al 6 ottobre 2021. Le delegazioni alloggeranno presso la struttura accessibile Istituto Colombo di Santa Margherita Ligure.

Era presente anche una delegazione dei partner provenienti da Belgio, Spagna e Francia. Questo importante progetto è finanziato dall'Agenzia Nazionale Giovani grazie al programma Erasmus+. (ANSA).