Migranti: in 5 su nave in porto a Savona, nascosti in un tir

Cinque migranti sono stati scoperti nascosti su una nave nel porto di Savona. I cinque, di nazionalità bengalese e afghana, si erano introdotti nel rimorchio di un tir imbarcato sulla nave traghetto Eco Barcelona, in arrivo dai Balcani, con l'obiettivo di uscire dal Paese. Erano tutti in buone condizioni di salute. Ora sono in corso gli accertamenti per identificarli da parte delle forze dell'ordine. Il fenomeno dei migranti che attraversano la provincia di Savona nascosti nei camion con l'obiettivo di raggiungere la Francia continua da mesi: sono ormai una decina gli episodi negli ultimi 4 mesi di extracomunitari individuati sui rimorchi all'interno delle stazioni di servizio sulla A10.

