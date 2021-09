Tamponamento a catena su ponte San Giorgio, code

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Tamponamento a catena sul ponte San Giorgio, in A10. L'incidente ha provocato code per un chilometro tra Aeroporto e il bivio A10/A7. Due le persone ferite in modo lieve che sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Villa Scassi.

E anche nel pomeriggio sono proseguite le code in A10 e in A12, per i cantieri. In particolare si registrano sette chilometri di coda tra Varazze e il bivio A10/Inizio complanare Savona in direzione Ventimiglia e quattro chilometri tra il bivio A10/Inizio complanare e Albisola.

In A12 ci sono due chilometri di coda tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova, e un chilometro tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. (ANSA).