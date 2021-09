Parte senza problemi obbligo Green pass in università Genova

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Il vero test sarà con la ripresa delle lezioni, il 13 settembre per gli studenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche, seguite il 20 settembre da tutti gli altri corsi, ma la prima giornata in cui era richiesto il green pass per entrare in ateneo è andata avanti a Genova senza nessun problema. I controlli, principalmente del personale, ma anche di studenti che hanno seguito laboratori o che andavano in biblioteca, sono stati fatti attraverso 20 varchi, distribuiti nelle diverse sedi. E anche il presidio dei lavoratori aderenti a Usb e di alcuni studenti, che si è tenuto questa mattina, non ha avuto nessun momento di tensione e si è concluso con un incontro con il Rettore al quale i manifestanti hanno potuto spiegare le loro preoccupazioni. Dal punto di vista logistico, quindi, tutto è andato come previsto. Il decreto, infatti, si applica a docenti e impiegati, circa 2.500 persone che sono state al centro, nei mesi scorsi, di una campagna vaccinale interna che ha avuto un forte successo e che ha portato a un'adesione dell'80%. Oltre a questo ci stati i controlli sugli studenti, che vengono verificati a campione, circa un 10% su base giornaliera. "Mi auguro che all'avvio dell'anno accademico i numeri confermino il buon andamento della campagna vaccinale - ha sottolineato il Rettore, Federico Delfino - perché ora abbiamo bisogno di tornare ad occuparci della nostra offerta formativa, i nostri asset sono formazione, ricerca e terza missione , e non di dover affrontare l'emergenza Covid che, fino a oggi, ha visto concentrare molti dei nostri sforzi". (ANSA).