Green pass: una decina i manifestanti a Genova

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Neppure una decina a Genova i manifestanti che hanno accolto l'appello dei 'no pass' a manifestare alla stazione di Piazza Principe contro l'obbligo di certificazione vaccinale sui treni a lunga percorrenza, entrato in vigore oggi. Imponente lo spiegamento dei poliziotti, che in alcuni casi hanno identificato i presenti. Una manifestante che ha affermato di non avere i documenti è stata anche accompagnata in questura per accertamenti. Mentre un'altra ha dato in escandescenze insultando gli agenti ed è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto a fornire le generalità. Nessuno degli intervenuti sembra appartenere al nucleo di quanti hanno convocato la manifestazione in teoria per bloccare la viabilità ferroviaria. Va detto che il gruppo su telegram dei 'No pass' liguri si è dissociato dal gruppo nazionale. Una partecipante, Anna Massone afferma di essere venuta "a difesa della libertà di tutti". Intanto tutto sembra tranquillo ai controlli in stazione, con personale extra che ferma quanti accedono ai binari dove ci sono treni intercity in partenza. "Non abbiamo avuto alcun problema, tutti erano informati e dotati di Green pass", ha spiegato un addetto.

(ANSA).