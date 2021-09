Genoa-Sampdoria venerdì 10 dicembre alle 20.45

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Si giocherà venerdì 10 dicembre alle 20.45 il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Lo ha fissato la Lega Calcio che ha diramato oggi il calendario di anticipi e posticipi, e turni infrasettimanali, sino a Natale.

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali il Genoa sarà invece impegnato a Cagliari domenica 12 settembre con fischio d'inizio alle ore 15.

Ma i rossoblù di Ballardini, che nel frattempo hanno ufficializzato anche l'esterno Mohamed Fares arrivato in prestito dalla Lazio, ultimo colpo di mercato in ordine cronologico, in attesa di definire la posizione dello svincolato centrocampista cileno Galdames, scenderanno in campo anche sabato prossimo. Criscito e compagni sfideranno al Moccagatta di Alessandria i padroni di casa, neopromossi in serie B, con fischio d'inizio alle ore 15. (ANSA).