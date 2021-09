Crolla muro, muore operaio di 44 anni

(ANSA) - SAVONA, 01 SET - Un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro in località Valleggia a Quilliano (Savona).

Si trovava all'interno di un negozio per dei lavori di ristrutturazione e gli è caduto addosso un muro. Secondo una prima ricostruzione erano in quattro gli operai al lavoro nel negozio ma nel momento del crollo l'uomo si trovava da solo all'interno. (ANSA).