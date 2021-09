Covid: in calo positivi e ospedalizzati in Liguria, un morto

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Calano i positivi al covid e gli ospedalizzati in Liguria. I positivi sono 3117, 41 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono sono 84, di cui 9 in terapia intensiva, ieri erano 11. Complessivamente i ricoverati sono 3 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. C'è un decesso: una donna di 80 anni che era ricoverata all'ospedale di Sanremo.

Complessivamente i morti sono 4386. I nuovi positivi sono 137 emersi da 8363 tamponi (4029 molecolari e 4334 test rapidi). Il tasso di positività è 1.63%. I nuovi contagiati sono nell'area di Genova, 39 nell'Imperiese, 32 nello Spezzino, 11 nel Savonese, 7 nel Tigullio e 7 non sono residenti in Liguria. I guariti sono 177.

In isolamento domicialiare ci sono 1828 persone, 18 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1597, erano 1703.

Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 8091. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 925.595. I vaccini consegnati sono 2.241.459, quelli somministrati 2.000.325, l'89%. (ANSA).