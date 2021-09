Cantieri autostrade: in A10 9 km di coda verso Ventimiglia

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Nove chilometri di coda in A10 tra Varazze e il bivio A10/Inizio complanare Savona per i cantieri in direzione Ventimiglia. I disagi vanno avanti da tutta la mattina ma anche nei giorni scorsi si erano registrati lunghi incolonnamenti. Code, tre chilometri, anche in direzione Genova tra Varazze e il bivio A10/Inizio complanare Savona. Traffico complicato anche in A12 dove si registrano tre chilometri di coda tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno.

Anche in questo caso a determinare i rallentamenti da questa mattina sono stati i lavori. (ANSA).