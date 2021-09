Afghanistan: 100 profughi accolti nelle province liguri

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Un centinaio dei 206 profughi afghani accolti dalla Croce Rossa la scorsa settimana nella base di soggiorno militare dell'Esercito a Sanremo sono stati ridistribuiti nelle ultime ore nelle quattro province liguri di cui 45 a Genova, 21 a Savona, 17 alla Spezia e 7 a Imperia, più un'altra decina che sarà smistata entro oggi tra Genova e Imperia. Lo comunica la Prefettura di Genova, che sta coordinando le operazioni di concerto con le altre Prefetture liguri.

Terminato lunedì scorso il periodo di quarantena Covid, i profughi vengono ripartiti in strutture d'accoglienza diffuse sul territorio regionale tenendo uniti i nuclei familiari. La Prefettura di Genova non esclude al momento l'arrivo di altri profughi afghani in regione, ma non è ancora certo. I prefetti liguri si stanno attrezzando per accogliere fino a un massimo di 300-350 profughi. Nei prossimi giorni continueranno le operazioni di smistamento del centinaio rimasto a Sanremo.

(ANSA).