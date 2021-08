Vaccini: in Liguria 142 i sanitari non vaccinati e sospesi

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Sono 142 in tutta la Liguria i lavoratori della sanità sospesi senza stipendio perché non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale. La cifra viene confermata dall'azienda sanitaria della Regione Liguria Alisa. Il dato è aggiornato al 26 agosto e relativo al personale che risulta sospeso da asl e ospedali, al netto delle revoche, di quanti cioè hanno nel frattempo deciso di prenotare il vaccino o hanno dimostrato di non essere in condizione di vaccinarsi.

Al 19 agosto risultavano 114 i sanitari in Liguria che ad oggi non hanno accettato di sottoporsi alla vaccinazione e che, dopo l'entrata in vigore del Dl 44, sono stati sospesi senza stipendio o spostati a servizi non a contatto con i malati.

(ANSA).