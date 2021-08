Sampdoria, è fatta per Ihattaren e Dragusin

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Scatenata la Sampdoria in questo rush finale del mercato. Ufficiale arrivo in prestito dalla Juventus del difensore Radu Dragusin: nato a Bucarest, classe 2002 ha già esordito in prima squadra. Centrale difensivo, si giocherà una maglia da titolare con Colley e Yoshida. Fatta anche per Mohamed Amine Ihattaren, calciatore olandese con cittadinanza marocchina, che la Juve ha acquistato dal Psv e ha girato in prestito ai blucerchiati. 19 anni, è considerato un autentico talento: può giocare come centrocampista ma anche come esterno offensivo. Intanto ultimi dettagli per uno scambio con lo Spezia di portieri: il blucerchiato Wladimiro Falcone passa agli aquilotti, mentre a Genova arriverà Ivan Provedel che farà il dodicesimo a Emil Audero. (ANSA).