Covid: in Liguria 120 nuovi casi, ricoveri stabili

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Ci sono 120 nuovi casi di covid emersi in Liguria, emersi dopo 3.975 tamponi molecolari e 4.782 test antigenici rapidi per un'incidenza dell'1,4% sul totale degli esami effettuati. I casi positivi totali si riducono di 15 unità a 3.158. E si registra un nuovo decesso, un uomo di 87 anni morto il 27 agosto all'ospedale di Savona. Resta stabile a 87 il numero dei ricoverati, con ancora 11 malati in terapia intensiva.

I nuovi casi positivi sono 27 nell'Asl1 di Imperia, 34 nell'Asl2 di Savona, 47 nell'Asl3 di Genova, 6 nell'Asl4 di Chiavari e 23 nell'Asl5 della Spezia.

I vaccini somministrati sono 1.991.258, pari all'89% delle 2.241.441 dosi consegnate. Nell'ultima giornata sono state fatte 8.243 vaccinazioni con Comirnaty o Moderna (777.966 le seconde dosi con vaccino mRna già fatte) e 445 vaccinazioni con AstraZeneca o Johnson (141.374 le seconde dosi con vaccino a vettore virale già fatte), per un totale di 8.688 vaccinazioni.

(ANSA).