Calcio: Genoa; Preziosi, cessione? L'interlocutore è serio

A calciomercato chiuso Enrico Preziosi ha parlato ai microfoni di Telenord confermando la trattativa per la cessione della società. "L'interlocutore è serio e mi aspetto che questa serietà porti a fatti concreti per voltare e dare un futuro al Genoa diverso da quello che altri si aspettavano - ha spiegato- .Io sono abbastanza stanco e spero che stavolta ci siano le basi. C'è un momento per cominciare e uno per concludere, ma non posso lasciare il Genoa in mano a degli sprovveduti. Ha la sua storia e merita quel rispetto che io gli ho sempre riservato. Le persone che potranno prenderlo magari lo porteranno ad un futuro che qualcuno non si aspettava>>.

Preziosi ha poi commentato il mercato che ha visto il suo Genoa protagonista. "Penso abbiamo fatto una campagna acquisti con giocatori importanti - ha dichiarato Preziosi - Poi sarà sempre il campo a parlare ma ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Non sono scommesse ma hanno la loro storia già consolidata. Il mio miglior acquisto è stato Destro - commenta a sorpresa Preziosi - Nel corso del mercato le situazioni cambiano da un giorno all'altro e l'averlo confermato mi ha fatto solo che piacere". (ANSA).