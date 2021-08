Auto vola in scarpata, anziani incastrati tra lamiere

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Incidente stradale questa mattina a Roccatagliata, frazione di Neirone. Una auto, a bordo della quale viaggiavano due anziani, è voltata da una scarpata precipitando per circa 20 metri. Le due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere e sono state estratte vive grazie all'intervento dei vigili del fuoco. I due feriti sono gravi ma coscienti. I pompieri sono intervenuti con l'elicottero e diversi mezzi visto che l'auto è caduta in una zona impervia e difficilmente raggiungibile. Sul posto sono presenti i carabinieri per i rilievi del caso. (ANSA).