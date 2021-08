Musica: dal 3 settembre torna il Festival le Vie del Barocco

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Si apre il 3 settembre il Festival musicale 'Le Vie del Barocco', manifestazione concertistica organizzata da Collegium Pro Musica, quest'anno alla ventottesima edizione. Realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Comune di Genova, Regione Liguria e Metco, vede in cartellone fino al 19 ottobre dodici concerti (undici a Genova e uno a Savona), una conferenza e altri eventi collaterali, ambientati in undici luoghi di rilevanza storica o artistica, che saranno valorizzati dall'iniziativa. Il sottotitolo del Festival è 'Armonia delle sfere', in omaggio al grande poeta Dante Alighieri di cui quest'anno si celebra il settimo centenario dalla morte. .

L'appuntamento che inaugura il Festival venerdì 3 settembre nel cortile di Palazzo Tursi è il concerto spettacolo/reading concert denominato 'La donna angelicata: dedicato a Dante', nel settimo centenario della morte del grande poeta. In prima esecuzione a Genova, presenta una narrazione contemporanea ispirata al tema della donna vista in due stereotipi fissi, santa e vergine purissima oppure prostituta e diabolica.

Rinascimentali e barocche le musiche che si alternano con il testo, con brani di autori quali Gerolamo Frescobaldi, Diego Ortiz, Marin Marais e Johann Sebastian Bach. La voce recitante di Mariagrazia Liberatoscioli, anche autrice dei testi, si aggiunge al Collegium Pro Musica composto da Stefano Bagliano (flauti dolci, direttore artistico del Festival), Luca Taccardi (viola da gamba) e Andrea Coen (clavicembalo).

Il Festival riserva tradizionalmente un ampio spazio al repertorio del Seicento e del Settecento e diverse sono le angolazioni dalle quali verrà rappresentato il Barocco musicale, che è presente in tutto o in parte in nove dei dodici appuntamenti. Di assoluto rilievo il secondo concerto, in cui il noto specialista di tromba naturale Gabriele Cassone si esibirà insieme al Collegium Pro Musica, il 9 settembre presso il Salone del Gran Consiglio di Palazzo Ducale, con musiche di Vivaldi, Finger e Bach, di cui viene eseguito lo il Concerto Brandeburghese n.2. (ANSA).