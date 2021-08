Festival Comunicazione, in 3 minuti sold out evento Barbero

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Ci sono voluti solo tre minuti dall'apertura delle prenotazioni, per rendere 'sold out' l'evento con Alessandro Barbero e Vinicio Capossela previsto per domenica 12 settembre al Festival della Comunicazione di Camogli. Un vero e proprio record, segnalato dall'organizazione del festival. In mezz'ora è andato esaurito anche lo spettacolo di Valerio Lundini 'Il mansplaining spiegato a mia figlia' della giornata inaugurale, giovedì 9 settembre. E meno di un'ora per molti altri dei grandi eventi del Festival della Comunicazione 2021. Il Festival conta quest'anno oltre 130 ospiti e più di 70 eventi oltre a laboratori, workshop, colazioni e apertivi con l'autore, escursioni e molto altro. (ANSA).