Covid: in Liguria 52 nuovi contagi e altri 2 decessi

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - L'epidemia di covid vede altre 52 persone contagiate in Liguria, emersi dopo 1.278 tamponi molecolari e 1.030 tamponi antigenici rapidi, per una incidenza del 2,3% sui test totali. Si riduce di 68 unità il totale dei casi positivi (ora sono 3.173) e risale di misura il numero di ospedalizzati, che sono ora 87 (+1), con 11 persone in terapia intensiva (ieri erano 10). I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.774 (ieri erano 1770). Ci sono due nuovi decessi: un uomo di 77 anni morto a La Spezia il 28 agosto e uno di 82 anni deceduto il 29 agosto all'ospedale di Sestri Levante.

Rispetto ai nuovi contagi, sono stati registrati 28 a Genova (Asl3)1 a Imperia (Asl1), 10 a Savona (Asl2), 1 a Chiavari (Asl4) e 12 a Spezia (Asl5).

La campagna vaccinale vede 1.974.822 dosi somministrate, pari all'88% dei 2.241.417 vaccini consegnati. Nell'ultima giornata sono state effettuate 6.424 immunizzazioni con vaccini a mRna portando a 771.447 unità le seconde dosi effettuate con Comirnaty o Moderna. Le vaccinazioni con AstraZeneca e Johnson sono state 379, portando a 6.803 il numero totale di vaccinazioni effettuate nell'ultima giornata. Con i vaccini a vettore virale sono state fatte 140.883 seconde dosi. (ANSA).