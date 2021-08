Terzo Valico: Rfi, attivata prima fase nuovo bivio Polcevera

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - Proseguono gli interventi del progetto unico Nodo di Genova-Terzo Valico dei Giovi realizzato dal general contractor guidato da Webuild per conto di Rfi, con il supporto di Italferr (Gruppo FS Italiane) sotto l'egida del Commissario straordinario di Governo, Calogero Mauceri. Lo comunica Rfi che annuncia la conslusione, oggi "di un'importante fase di realizzazione del nodo di Genova con il primo step di attivazione del nuovo 'Bivio Polcevera' propedeutico alla realizzazione del quadruplicamento dei binari tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena che ha interessato attività di adeguamento e modifiche sia tecnologiche ai sistemi di gestione che infrastrutturali ai binari". Il 'quadruplicamento' consentirà la realizzazione di quattro binari complessivi di cui due per il traffico metropolitano e regionale, sull'attuale tracciato della linea costiera, e due per i treni a lunga percorrenza (sia merci che viaggiatori) attraverso il completamento della Bretella di Voltri, della quale è in corso lo scavo della galleria Polcevera. Il Quadruplicamento consentirà inoltre la connessione diretta al futuro innesto della linea del Terzo Valico dei Giovi per i treni merci originari o destinati al Porto di Prà-Voltri.

Da domani tornano ad essere operative le linee Genova- Ovada e la linea Succursale dei Giovi, sulle quali, rispettivamente dal 1 agosto e dal 10 agosto, era stata sospesa la circolazione, per poter consentire le attività di cantiere. (ANSA).