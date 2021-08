Sassuolo-Samp a reti inviolate, primo punto blucerchiato

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - Finisce senza reti il confronto tra Sassuolo e Sampdoria. Primo punto per i liguri, mentre i neroverdi non trovano la seconda vittoria consecutiva. Ci ha provato in tutto i modi la squadra di Dionisi a vincerla, ma sia per l'imprecisione in zona gol, in particolare di Caputo che ha fallito due ghiotte occasioni, sia per l'attenta fase difensiva della Samp, soprattutto con il portiere Audero, il migliore, ne è uscita una gara a tratti a senso unico e non particolarmente emozionante. Nel secondo tempo il Sassuolo ha spesso schiacciato l'avversario della propria metà campo ma non ha saputo trovare il guizzo vincente.

Tra i padroni di casa ancora fuori Berardi, ufficialmente per infortunio, al centro di alcune trattative di mercato.

Dionisi conferma lo stesso undici dell'esordio, con il brasiliano Mathesu Henrique per la prima volta in panchina.

Scelte obbligate per D'Aversa (100 panchine in A) che deve rinunciare a Gabbiadini rimpiazzato da Verre (out anche Torregrossa e Vieira) e punta su Quagliarella in attacco. Non convocato Caprari, anche per lui in corso trattative di mercato.

Ci prova subito il Sassuolo al 4': corre per vie centrali Djuricic che dal limite impegna Audero. Ma l'occasione più importante capita al 14' ancora protagonista il portiere ospite: Caputo lanciato a rete prova a saltare Audero che devia in modo decisivo. Si vede anche la Samp al 25' con Verre che conclude sopra la traversa.

Maggiore possesso palla per gli uomini di casa (alla fine sarà del 66%), mentre gli ospiti agiscono spesso sui lati esterni con Augello e Candreva molto vivaci. Nel finale del tempo ci prova dal limite Frattesi ma la sua conclusione è imprecisa. In apertura di ripresa, al 5': Colley sbaglia il passaggio all'indietro pressato da un avversario, clamoroso il gol che si mangia Caputo che sull'uscita di Audero, a tu per tu col portiere, calcia sopra la traversa. Al 15' guizzo di Boga che si accentra e spedisce la palla nell'angolo alto alla sinistra di Audero che vola e devia in angolo La Samp nell'ultima mezz'ora rinuncia in partica a giocare, ma la manovra a tratti compassata dei neroverdi non contribuisce a cambiare il risultato. D'Aversa opera alcuni cambi per contenere, ci prova prima anche Dionisi variando l'assetto offensivo prima con Defrel poi con Scamacca e Traorè, ma la Samp regge l'urto e si porta a casa un pari prezioso.