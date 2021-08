Napoli soffre ma espugna Marassi, 1-2 al Genoa

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - Soffre ma vince il Napoli che contro un Genoa infarcito di giovani conquista il secondo successo consecutivo e vola in vetta con Inter e Lazio.

Partenopei in vantaggio con una magia di Fabian Ruiz a fine primo tempo, Genoa che pareggia con Cambiaso ma poi cade nel finale su gol del neo entrato Petagna. Rossoblù che recriminano per un gol annullato a Pandev molto dubbio. Per il Genoa però da domani inizierà una nuova stagione con gli attesi rinforzi, Maksimovic, Caicedo, Vasquez e Touré tutti presenti in tribuna e disponibili per la ripresa dopo la sosta.

Tridente leggero per Spalletti che schiera Lozano, Insigne e Politano contro un Genoa ad una sola punta Ekuban. E Napoli subito pericoloso con Lozano che di testa su cross di Politano mette però alto. Il Genoa però regge bene con un 3-5-1-1 che inf ase difensiva si trasforma in un grintoso 5-4-1 erigendo un muro davanti alla difesa. Il Napoli fatica pur con un ottimo giro palla affidandosi così soprattutto all'estro di Insigne che al 13' impegna Sirigu con un bel diagonale. Ma il Genoa capisce di poter fare di più e osa tanto che intorno al 20' sfiora il vantaggio con Ghiglione che trova però Meret bravo ad opporsi e deviare in angolo. Il Napoli riprende il comando del gioco col passare dei minuti e alla mezz'ora Insigne impegna ancora Sirigu.

Ma è solo al 39' che arriva il vantaggio degli ospiti grazie ad una magia di Fabian Ruiz da limite che con un diagonale perfetto per precisione e potenza infila il pallone nell'angolino più lontano dove il portiere rossoblù non può arrivare. Un gol che permette al Napoli di andare al riposo in vantaggio. Ma nell'intervallo Ballardini cambia inserendo Pandev e il giovane polacco Buksa all'esordio e il Genoa cambia volto. Già al 5' Ghiglione avrebbe la palla del pari ma prima Meret poi Manolas si oppongono. Al 9' Genoa in gol con Pandev che ribadisce in rete una palla persa da Meret ma Di Bello annulla per un fallo, molto dubbio, sullo stesso Meret. Il gol però è nell'aria e arriva al 24', dopo che Sirigu aveva salvato su Lozano, Ghiglione taglia l'area con un cross che trova pronto sul secondo palo Cambiaso, tiro al volo e gol per il giovane esterno nato a Genova e prodotto del settore giovanile rossoblù. Spalletti si affida così ai cambi inserendo Ounas e Petagna ma è sempre Insigne il più pericoloso impegnando in ben due occasioni il portiere rossoblù. E proprio Petagna appena entrato al 40' trova il gol del nuovo vantaggio spizzicando di testa una punizione di Mario Rui con Masiello, suo marcatore, immobile. Non bastano sei minuti di recupero ai rossoblù per recuperare ancora e così alla fine il Napoli può festeggiare ma il pubblico di casa tributa giustamente un grande applauso ai suoi giovani.