Seconda giornata del 'Marina Militare Nastro rosa Tour 2021'

Seconda giornata dell'edizione 2021 del Marina Militare Nastro Rosa Tour, evento organizzato da Marina Militare, Ssi Events e Difesa Servizi. Il primo atto ufficiale della manifestazione è coinciso ieri con la partenza della flotta protagonista del Campionato Europeo Double Mixed Offshore: i dieci Beneteau Figaro 3, hanno preso il largo alla volta di Civitavecchia in regime di brezza leggera. A guidare la flotta era il team sudafricano di U-Earth composto da Michaela Robinson, già vincitrice di alcune edizioni della Cape Town to Rio, e Syianda Vato. Attesi a Civitavecchia nel pomeriggio di lunedì dalla Nave Scuola Amerigo Vespucci, gli equipaggi del Campionato Europeo Double Mixed Offshore dovrebbero agganciare nella tarda serata di oggi una rotazione e un rinforzo del vento utile a fare prua verso il traguardo, che raggiungeranno non prima di aver doppiato i fari Formica Grande Grosseto, Capel Rosso e Fenaio Isola del Giglio. Una scelta, quella di utilizzare i fari come waypoint, che sposa il progetto Valore Paese Italia, un brand nazionale sviluppato dal Ministero della Cultura, insieme all'Enit, l'Agenzia del Demanio e Difesa Servizi.

Grande partecipazione da parte della Marina Militare, come ha spiegato l'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, capo ufficio Affari Generali: "Essere parte integrante del Marina Militare Nastro Rosa Tour - ha detto - vuol dire dare continuità ad un legame indissolubile tra la Marina Militare e la vela. È il momento in cui si incrociano passato, presente e futuro: tradizione marinaresca, equipaggi d'élite, imbarcazioni all'avanguardia. Profondere la cultura della navigazione a vela è da sempre uno dei pilastri fondamentali della nostra Forza Armata". (ANSA).