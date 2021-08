Cantieri autostrade: riprendono lavori notturna rete Aspi

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - Riprendono da domani i cantieri notturni sulla rete autostradale controllata da Aspi per completare l'ammodernamento della rete. Resta immutata la decisione, concordata con Mims e istituzioni territoriali, di sospendere i cantieri nei week end fino a metà settembre da venerdì alle 14 al lunedì alle 12. Per evitare disagi, slitta al 6 settembre in A12 l'apertura del cantiere tra Chiavari e Lavagna.

Il tratto maggiormente interessato è la A10 tra Genova Aeroporto e Genova Prà (era stato chiuso con scambio permanente di carreggiata subito dopo Ferragosto). Il tratto verrà chiuso in direzione di Savona da lunedì a giovedì dalle 21.30 alle 5.30. Nella notte di venerdì dalle 22 fino alle 8.30 di sabato.

Sempre in A10, da domani al 3 settembre verso ponente, scambio di carreggiata fra Albisola e Savona per lavori in galleria.

Sulla A7, sempre in orario notturno, chiuso il casello di Ronco Scrivia in uscita per chi viene da Milano da mercoledì a venerdì, dalle 22 alle 6 mentre tra Vignole Borbera e Busalla verso Genova, da domani a venerdì riduzione di carreggiata a una corsia 24 ore su 24 per lavori di consolidamento di una scarpata. Lavori notturni anche sulla A12: dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì chiuso tratto tra Recco e Rapallo verso Sestri e dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì chiuso l'allacciamento con la A7 verso Genova. Scatta domani invece lo scambio di carreggiata fisso fino a venerdì fra Rapallo e Chiavari verso Sestri per interventi di manutenzione in galleria. Scambio di carreggiata permanente, da domani a venerdì, anche nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per lavori in galleria. (ANSA).